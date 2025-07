VIDEO: Třinec se připravuje na možnou povodeň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Třinec se připravuje na možnou povodeň

Dlouhá a možná i bezesná noc čeká obyvatele části Moravskoslezského kraje. Meteorologové totiž vydali varování před vydatnými srážkami, které by měly spadnout především nad Beskydami. Do ohrožení se tak dostávají města a obce hlavně v místech, kde nejsou přehrady, které by zachytily přívalovou vodu. Na možné ohrožení už reagují například v Třinci, lidé tam rozebírají vaky s pískem.

video: iDNES.tv