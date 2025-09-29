Turbokřižovatka v ranní špičce obstála, semafory se budou dál ladit
29. 9. 2025 11:34 Domácí
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do špatného jízdního pruhu. Někteří prorokují, že se víkendové otevření neobejde bez nehod a v ostrém pondělím provozu očekávají stejně kolony. Mezi lidmi koluje také vtipný návod, jak turbokřižovatku projet bez problémů.
