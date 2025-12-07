Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je prakticky upoután na lůžko
7. 12. 2025 13:48 Domácí
Není jisté, zda Filip Turek (Motoristé) v pondělí dorazí na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Podle spolustraníka Borise Šťastného je kandidát na ministra životního prostředí upoután na lůžko kvůli vyhřezlé ploténce. Přesto však věří, že na Hrad přijde. Prezident tento týden označil Turkovu nominaci za málo pravděpodobnou.
01:23
