Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je prakticky upoután na lůžko

Domácí
Není jisté, zda Filip Turek (Motoristé) v pondělí dorazí na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Podle spolustraníka Borise Šťastného je kandidát na ministra životního prostředí upoután na lůžko kvůli vyhřezlé ploténce. Přesto však věří, že na Hrad přijde. Prezident tento týden označil Turkovu nominaci za málo pravděpodobnou.
video: CNN Prima News
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:23

Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček
Domácí
7. 12. 2025 15:14
01:27

Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je prakticky upoután na lůžko
Domácí
7. 12. 2025 13:48
00:37

Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče
Zahraniční
7. 12. 2025 11:46
39:52

Z ODS neodcházím, říká Bém, který bude pro Babiše koordinovat drogovou oblast
Rozstřel
7. 12. 2025 10:18
01:23

Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté
Zahraniční
7. 12. 2025 10:16
01:17

Vysokomýtská knihovna nebude jen půjčovnou knih
Domácí
7. 12. 2025 8:46
00:37

Děti ze školky si přály zvíře. Kráva byla velká, tak mají chundelaté slepičky
Domácí
7. 12. 2025 8:32
02:06

Před 100 lety se Evropa radovala z Locarna. Radost netrvala ani deset let
Technika
7. 12. 2025 8:00
00:30

Náměstí v Jaroměři čeká rekonstrukce, ubydou parkovací místa
Domácí
7. 12. 2025 7:36
01:03

Kříž jako stožár. Nedaleko Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou
Domácí
7. 12. 2025 0:06
02:49

Někteří jsou tu jen od toho, aby z člověka vydloubali zlobu, říká Ivana Jirešová
Společnost
7. 12. 2025 0:06
02:45

Já snad budu na chlapy, vtipkuje po Love Islandu muž roku David Kremeň
Společnost
7. 12. 2025 0:06
11:22

ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů
Technika
7. 12. 2025 0:06
00:49

Záplavy v Asii si vyžádaly už 1 800 životů. Sumatře hrozí další deště, varují úřady
Zahraniční
6. 12. 2025 19:14
00:44

Rusové zasáhli železnici, obyvatelé Kyjeva prchli do metra
Zahraniční
6. 12. 2025 16:18
00:49

Pietní místa pro Hezuckého se plní vzkazy
Domácí
6. 12. 2025 16:12
01:26

Reklamní kampaň cestovního vybavení Db
Lifestyle
6. 12. 2025 16:00
00:29

Nejvýše položený rybník na Vysočině bude bez vody
Domácí
6. 12. 2025 12:28
00:51

Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům
Zahraniční
6. 12. 2025 10:42
01:18

V garážích shořely veterány za miliony
Krimi
6. 12. 2025 10:26

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.