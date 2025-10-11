Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

Poslanec a čestný předseda Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších, později smazaných výroků na sociálních sítích, které jsou rasistické či homofobní. Turek, o němž se mluví jako o možném ministru zahraničí, se chce bránit právní cestou. Šéf ANO a zřejmý budoucí premiér Andrej Babiš označil informace za závažné a chce je řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne.
video: Instagram/@Filip Turek
