Europoslanec Filip Turek bude na podzim kandidovat za Motoristy do Sněmovny. Po měsících váhání to v pátek oznámil na obědě s přáteli a příznivci v pražské kavárně Café Louvre k ročnímu výročí svého zvolení do europarlamentu. Turek povede jako lídr kandidátku Motoristů ve Středočeském kraji.

