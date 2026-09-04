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Turek zmocněncem nebude řekl Babiš v Havířově

Domácí
Nic se nemění na tom, že se Filip Turek (Motoristé) nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítinku v Havířově na Karvinsku v reakci na snahu předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o změnu.
video: iDNES.tv
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