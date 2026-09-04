Turek zmocněncem nebude řekl Babiš v Havířově
4. 9. 2026 20:12 Domácí
Nic se nemění na tom, že se Filip Turek (Motoristé) nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítinku v Havířově na Karvinsku v reakci na snahu předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o změnu.
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Turek zmocněncem nebude řekl Babiš v Havířově
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