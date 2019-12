VIDEO: Tygří čtyřčata zamíří do Belgie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tygří čtyřčata zamíří do Belgie

Tygří čtyřčata můžete v hlubocké zoo vidět už jen do středy. Ve čtvrtek zamíří do nového domova, do výběhu v belgické zoo Bellewaerde. Z pruhovaných koťat, která se narodila loni v noci na 20. května páru tygrů ussurijských Altaice a Oliverovi, vyrostly za rok a půl docela velké šelmy.

video: iDNES.tv