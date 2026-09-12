U Chlumu vzniká unikátní ráj pro cyklisty
12. 9. 2026 7:02 Domácí
U portálu železničního tunelu pod vrchem Chlum na okraji Plzně stavební firma dokončuje relaxační centrum s názvem Posed. Obě budovy s dřevěným obložením už stojí, ale ještě nejsou dokončené. Testovací jezdci už zkoušeli průjezdy po velké pumptrackové dráze, která bude jedním z lákadel. Mladí muži na kolech létali vysoko nad terénem, rychlost využívali i při průjezdech klopenými zatáčkami.
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