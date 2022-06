VIDEO: U Hluboké otevřeli třetí ferratu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U Hluboké otevřeli třetí ferratu

Nedaleko Hluboké nad Vltavou ve čtvrtek slavnostně otevřeli novou zajištěnou lezeckou trasu neboli ferratu. Je to již třetí úsek, který město ve spolupráci s místní destinační společností a Sokolem zpřístupnilo. Vytvořili ji na pravém břehu řeky, je dlouhá 170 metrů a návštěvníci by ji měli zvládnout do půl hodiny.

