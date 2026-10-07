U metra Háje přejel autobus muže, ten na místě zemřel
7. 10. 2026 8:16 Domácí
Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Policie prověřuje, zda se nejednalo o sebevraždu nebo jen o nešťastnou náhodu.
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