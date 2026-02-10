U Moravské Třebové mají vyrůst větrníky vysoké 250 metrů
10. 2. 2026 17:30 Domácí
Před jedním z nejožehavějších rozhodnutí stáli v pondělí navečer zastupitelé Moravské Třebové. Nakonec o záměru soukromého investora postavit na úpatí Hřebečovského hřbetu čtveřici obřích větrných elektráren kvůli nedostatku informací nerozhodli. Proti větrníkům se vymezil aeroklub, který na letišti ve Starém Městě vychovává mladé piloty. Větrných elektráren má být totiž v blízkém okolí mnohem víc.
