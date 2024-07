VIDEO: U Mostu roste dominanta Olympijského festivalu - Eiffelova věž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U jezera Most finišuje stavba repliky Eiffelovy věže, která bude dominantou chystaného Olympijského festivalu. Ten bude slavnostně zahájen 25. července a potrvá až do 11. srpna, tedy souběžně s hrami v Paříži. Návštěvníci si v jeho rámci budou moci vyzkoušet desítky sportů a potkat se s řadou zajímavých osobností včetně sportovců, kteří se vrátí z her.

video: iDNES.tv