U nemocnice v Hradci Králové parkují lidé načerno

U Fakultní nemocnice v Hradci Králové ve všední dny načerno parkují stovky aut. Za soutokem Labe a Orlice to vypadá jako na demoličním derby bez pravidel. Třebaže je to největší nelegální parkoviště v Královéhradeckém kraji, přesto je tolerované. Reportér MF DNES se vydal prozkoumat, jak to tu chodí.

video: iDNES.cz