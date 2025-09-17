U Přerova míří do finiše dostavba posledního chybějícího úseku D1
17. 9. 2025 17:36 Domácí
Stavba poslední desetikilometrové části D1 od Přerova k Říkovicím, která začala předloni v lednu a bude stát téměř sedm miliard korun, míří do finiše. První auta na ni vyjedou 19. prosince, termín se podařilo zkrátit oproti původnímu harmonogramu zhruba o tři měsíce.
00:53
