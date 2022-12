VIDEO: U Protivína zbourají most, hlavní tah na Prahu bude zavřený Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U Protivína zbourají most, hlavní tah na Prahu bude zavřený

Silnice kolem Protivína patří mezi pět nejdůležitějších komunikací v Jihočeském kraji. A právě tato část tahu z Českých Budějovic do Písku a dále do Prahy bude na hodně dlouho neprůjezdná. Most nad železnicí na okraji města je ve špatném stavu, budou ho tak muset zbourat a postavit úplně nový.

