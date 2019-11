VIDEO: Terén budoucího obchvatu u Svitav zkoumají archeologové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Terén budoucího obchvatu u Svitav zkoumají archeologové

Vytíženému silničnímu tahu I/43 se Svitav na Brno by se do tří let mělo alespoň částečně ulevit. Odhrnutím prvních metrů zeminy na nultém kilometru devíti a půlkilometrovém obchvatu Svitav začal včera za téměř 12 milionů korun archeologický výzkum. Samotná stavba by měla začít za rok.

video: iDNES.tv