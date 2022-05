VIDEO: Ucpaný Žďár: řidiči volí vlastní dlouhé objížďky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ucpaný Žďár: řidiči volí vlastní dlouhé objížďky

Začala obávaná oprava průtahu Žďárem nad Sázavou. Příští týden se k tomu přidá částečná uzavírka výpadovky na Jihlavu. To vše těsně před místní velkou poutí. V současné době pracují dělníci dodavatele stavby, firmy Colas, na úseku mezi Bezručovou ulicí a barokním mostem u žďárského zámku. Práce by tam měly trvat do konce května, poté se posunou do další části silnice směrem na Stržanov.

video: iDNES.tv