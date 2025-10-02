Ujíždějícího motorkáře zastavil v Brně policejní zátaras

Motorkář projel na opravované silnici poblíž Brna na červenou, policajtům místo zastavení začal ujížděl. Hlídky ho po víc než 15 kilometrech v Brně secvakly, když vytvořily zátaras.
video: PČR
