VIDEO: Ukazují návrhy na proměnu Sadu svobody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukazují návrhy na proměnu Sadu svobody

Všech pět návrhů přihlášených do krajinářsko-architektonické soutěže na proměnu zlínského Sadu Svobody, je k vidění v přízemí obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Vítězný návrh pražského studia Loom on the Moon mění zámecký park výrazně, avšak jeho původní charakter nechává zachovaný. Prezentace návrhů potrvá do 28. ledna.

video: iDNES.tv