Mladá dobrovolnice z Česka pomáhá druhým rokem přímo na Ukrajině

Pro studium indologie se Vendula Fořtová před třemi roky rozhodla proto, aby jednou odjela do Indie a pomáhala tam potřebným. Pak ale přišel únor 2022 a ruská invaze na Ukrajinu. Nyní dvaadvacetiletá studentka z Pernštejnských Janovic, malé vesničky na Bystřicku, se jako dobrovolnice hned aktivně zapojila do pomoci této zemi. A vzhledem k nekončím bojům si stále neumí představit, že by se angažovala někde jinde.

video: archiv Venduly Fořtové