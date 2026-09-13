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Sebrat Ukrajincům dávky? Podpoříme jakékoli návrhy na snížení schodku, řekl Macinka

Domácí
Motoristé sobě podpoří jakékoli návrhy, které pomohou snížit schodek státního rozpočtu, včetně změny dávek pro Ukrajince. Řekl to v debatě na CNN Prima News předseda strany Petr Macinka. Zrušení dávek pro ukrajinské uprchlíky požaduje hnutí SPD.
video: CNN Prima News
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