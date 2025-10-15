Na pomoc Ukrajině jsme od roku 2022 dali 17,4 miliardy korun, řekl Fiala
15. 10. 2025 12:46 Domácí
Premiér končící vlády Petr Fiala shrnul, jak jeho vláda pomáhala Ukrajině napadené vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. „Od roku 2022 jsme dali na vojenskou pomoc Ukrajině přibližně 17,4 miliardy korun,“ řekl. Naopak 25 miliard korun podle něj Česká republika získala nazpět.
03:01
