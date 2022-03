VIDEO: Rusko vede válku s celým světem, vstoupit do ní přímo by byl hazard, řekl Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko vede válku s celým světem, vstoupit do ní přímo by byl hazard, řekl Fiala

Rusko vede válku nejen s Ukrajinou, ale s Evropou a celým světem, řekl premiér Petr Fiala v Nedělní partii televizí Prima a CNN Prima News. Vojenské zapojení do konfliktu premiér nepodporuje. „Přímo vstoupit do toho konfliktu by byl hazard,“ řekl Fiala. Nepodpořil ani vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou.

video: CNN Prima News