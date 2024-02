VIDEO: Na Ukrajinu jsme neposlali nic, co by nám chybělo, tvrdí Černochová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Ukrajinu jsme neposlali nic, co by nám chybělo, tvrdí Černochová

Vedení státu by si nedovolilo posílat na Ukrajinu vybavení, které by mohlo scházet. Ve vysílání CNN Prima NEWS to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle ní resort „vyprázdnil sklady zastaralé techniky a nahradil ji tou modernější“.

video: CNN Prima NEWS