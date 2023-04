VIDEO: Ukrajina má nedostatek munice, řekl Pavel po návratu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajina má kritický nedostatek munice, s partnery budeme hledat cesty, jak dodávky zvýšit. Řekl to prezident Petr Pavel, když se vrátil po dvoudenní cestě z Ukrajiny. Tam zavítal společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, kde se potkali se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pavel Zelenského ujistil, že by rád otevřel dialog o vstupu Ukrajiny do EU už letos.

video: ČTK