Úřad vlády a některá ministerstva vyvěsily ukrajinskou vlajku, resorty SPD nikoliv
24. 2. 2026 13:36 Domácí
U příležitosti čtvrtého výročí ruské války na Ukrajině se na některé vládní budovy vrátily vlajky napadené země. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dopředu avizoval, že vlajku vyvěsí na Úřadu vlády. Vrátila se také na budovy ministerstva školství, vnitra či financí, tedy resortů, které spadají do gesce hnutí ANO. Na ministerstvech, která vedou nominanti za SPD, k vidění není.
