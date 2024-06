VIDEO: Ukrajinec na Plzeňsku odpálil manželce ve vagině petardu, dostal 18 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajinec na Plzeňsku odpálil manželce ve vagině petardu, dostal 18 let vězení

Krajský soud v Plzni poslal na 18 let do vězení Ukrajince, který podle obžaloby loni v září v Kožlanech na Plzeňsku málem zabil svoji moldavskou manželku. Nejprve ji zmlátil a pak jí do vaginy zasunul petardu a zapálil ji. Žena skoro vykrvácela, přežila jen díky specializovanému lékařskému zásahu. Soud také cizince na 10 let vyhostil z České republiky.

