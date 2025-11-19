Umělá inteligence ve Šternberku zachraňuje životy
19. 11. 2025 5:54 Domácí
Pod drobnohledem Carebota nyní budou i pacienti v Nemocnici Agel Šternberk, která umělou inteligenci zavedla na svém radiodiagnostickém oddělení, kde bude software pomáhat lékařům odhalovat zápaly plic, zlomeniny nebo třeba výpotky. Nejde o nástroj, který by lékaře nahrazoval. Je to pomyslné třetí oko, které dokáže s velkou rychlostí a přesností upozornit na změny, jež by mohly být přehlédnuty. Nepotřebuje přitom víc než deset sekund.
