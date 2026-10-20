Umělá inteligence vyšetřila stovky očí v Pardubicích
20. 10. 2026 18:14 Domácí
Na bezplatné vyšetření očí pomocí umělé inteligence zamířily v sobotu stovky lidí k pardubickému Globusu. Nemoc může dlouho probíhat bez výraznějších příznaků, včasné odhalení přitom může rozhodnout i o tom, jak dobře člověk uvidí v dalších letech.
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