Umělá inteligence chytá zločince podle fotek. Systém vyvinuli Češi

Terorista, který se chystá nastoupit do letadla. Student, jenž chce do školy pronést zbraň. Stačí se jen postavit před kameru a na obrazovce se ihned objeví jméno, věk, vaše oblečení i emoce, které v danou chvíli prožíváte. Technologii rozpoznávání obličejů založenou na umělé inteligenci budou do konce roku využívat policisté v Česku. Za systémem stojí tuzemská firma Cogniware.

video: iDNES.tv, Reuters, Cogniware