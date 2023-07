VIDEO: Umělec zdobí krajinu vrtkavými výtvory Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Umělec zdobí krajinu vrtkavými výtvory

Dokázali byste postavit vejce na špičku? Pro Ondřeje Koudelku ze Žirovnice to není žádný problém. Naopak, je to úplný základ. Mistr v takzvaném stone balancingu dokáže zejména kameny vybalancovat do netušených tvarů. Zároveň jde o jednoho z nejlepších českých landartistů.

video: iDNES.tv