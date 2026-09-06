Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Umprumka“ v Ústí má ateliéry za 216 milionů

Domácí
Po letech dlouhého čekání končí jedna důležitá kapitola uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. V brownfieldu bývalé textilky Perla vyrostly za téměř 216 milionů korun nové ateliéry, odborné učebny, dílny a další zázemí pro výuku uměleckých oborů. Jedna z největších krajských investic do školství podpořila další proměnu postupně obnovovaného areálu uprostřed města.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:02

Krakatoa soptí, letiště v Indonésii zastavila provoz
Zahraniční
6. 9. 2026 11:48
01:16

Sasko-Anhaltsko volí. Lídr AfD Siegmund už hlas odevzdal, přijel na skútru
Zahraniční
6. 9. 2026 11:30
02:14

Budeme stavět a pak to vyřešíme, řekl Babiš ke schodku 389 miliard
Domácí
6. 9. 2026 10:56
01:19

Rallye South Bohemia Classic
Domácí
6. 9. 2026 9:50
01:00

„Umprumka“ v Ústí má ateliéry za 216 milionů
Domácí
6. 9. 2026 8:50
01:52

Za tři roky proměnili nevelkou starší zahradu v Beskydech v inspirativní zelený ráj
Lifestyle
6. 9. 2026 0:06
01:30

ONTOS - Gameplay Reveal Trailer
Lifestyle
6. 9. 2026 0:06
02:07

Jejich kariéra skončila příliš brzy. Slavní, na které se nezapomíná
Společnost
6. 9. 2026 0:06
02:44

Před 100 lety prorazili nejdelší tunel v Československu
Technika
6. 9. 2026 0:06
04:40

Televize pro mě byla meta. Sociální sítě jsou levný dopamin, říká Leoš Mareš
Společnost
6. 9. 2026 0:06
04:20

Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati za 4 minuty
Technika
6. 9. 2026 0:06
01:05:10

Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati
Technika
6. 9. 2026 0:06
03:51

Dobře jsem se oženil. Nemusím si nastavovat penis sportovním autem, říká herec Tomáš Jeřábek
Společnost
6. 9. 2026 0:06
01:07

Výhled od maskovaných antén T-Mobilu na domě v pražských Vokovicích
Technika
6. 9. 2026 0:06
02:08

SESTŘIH: Artis Brno - Viktoria Plzeň 0:3
Sport
5. 9. 2026 20:44
00:53

Putin jedná s americkou delegací. Trumpovi vzkázal poděkování
Zahraniční
5. 9. 2026 20:30
00:42

Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli
Zahraniční
5. 9. 2026 18:34
02:26

SESTŘIH: Slovácko - Pardubice 0:0
Sport
5. 9. 2026 18:14
02:16

SESTŘIH: Sigma Olomouc - Bohemians 3:0
Sport
5. 9. 2026 18:12
02:27

SESTŘIH: Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0
Sport
5. 9. 2026 18:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.