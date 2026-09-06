„Umprumka“ v Ústí má ateliéry za 216 milionů
6. 9. 2026 8:50 Domácí
Po letech dlouhého čekání končí jedna důležitá kapitola uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. V brownfieldu bývalé textilky Perla vyrostly za téměř 216 milionů korun nové ateliéry, odborné učebny, dílny a další zázemí pro výuku uměleckých oborů. Jedna z největších krajských investic do školství podpořila další proměnu postupně obnovovaného areálu uprostřed města.
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