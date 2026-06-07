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Unikátní dokumenty si ve zlínském archivu prohlédlo kolem 300 lidí

Domácí
Unikátní dokumenty si na dni otevřených dveří ve Státním okresním archivu ve Zlíně prohlédlo kolem 300 lidí. Archiváři ukázali i běžně zcela nepřístupný originál matriky se zápisem narození Tomáše Bati.
video: iDNES.tv
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