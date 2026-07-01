Unikátní koupací biotop se brzy otevře. Lidem bude volně přístupný
1. 7. 2026 16:32 Domácí
Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový. Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se.
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