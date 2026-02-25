Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život
25. 2. 2026 15:54 Domácí
V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která se nemusí opakovat celé dekády.
00:55
