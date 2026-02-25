Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život

Domácí
V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která se nemusí opakovat celé dekády.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

V Nebrasce se propadla auta při čekání na semaforu
Zahraniční
25. 2. 2026 16:02
00:38

Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život
Domácí
25. 2. 2026 15:54
00:41

Herečka Halle Berry žila čtyři roky v celibátu
Společnost
25. 2. 2026 15:02
01:07

Pokémon Champions - představení
Lifestyle
25. 2. 2026 15:00
00:34

První testovací tramvaj už vyjela na Dvorecký most
Domácí
25. 2. 2026 14:34
01:15

Merz přijel poprvé do Číny. Se Sim řešil prohloubení vztahů i válku na Ukrajině
Zahraniční
25. 2. 2026 14:32
00:37

Útok na průmyslový podnik ve Smolenské oblasti si vyžádal oběti
Zahraniční
25. 2. 2026 14:18
02:13

Ve slovenském Komárnu se zřítil kus střechy úřadu, jeden člověk zemřel
Zahraniční
25. 2. 2026 14:04
01:04

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů USA
Zahraniční
25. 2. 2026 12:16
00:49

Pacientům s poruchami chůze pomáhá robotický systém
Domácí
25. 2. 2026 11:48
00:56

Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou
Domácí
25. 2. 2026 11:04
00:30

Iva Kubelková s dcerou pózovaly v plavkách u moře
Společnost
25. 2. 2026 10:50
07:15

Tajemná Řásnovka očima Sáry Korbelové
Domácí
25. 2. 2026 10:34
35:35

Vrah má nést odpovědnost už ve 13 letech, Tejc chce přitvrdit i u opilců za volantem
Rozstřel
25. 2. 2026 10:00
01:03

Brankář sestřelil míčem racka, museli ho oživovat
Sport
25. 2. 2026 9:56
01:06

Turci přišli o stíhačku F-16, její trosky dopadly na dálnici
Zahraniční
25. 2. 2026 9:56
00:59

Válka na Ukrajině je skvrnou na našem kolektivním svědomí, řekl šéf OSN
Zahraniční
25. 2. 2026 9:38
01:05

V Litoměřicích přibudou nová parkovací místa
Domácí
25. 2. 2026 9:14
00:42

Obnova začala, muzeum lidem otevře starý důl
Domácí
25. 2. 2026 9:00
01:02

Záplavy se sesuvy půdy pustoší jihovýchod Brazílie, obětí jsou již desítky
Zahraniční
25. 2. 2026 9:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.