Unikátní socha v O2 areně. Sparta vzdává hold srdcem i oboustrannými dresy

Domácí
Obří 3D srdce, které částečně vznikalo v Pardubicích, společně s unikátními oboustrannými dresy hokejové Sparty se staly hlavními symboly 17. ročníku dobročinného projektu Sparta vzdává hold. Pražané oboje předvedou při večerním domácím utkání s Olomoucí. Návrh sochy i dresu připravil známý pop-artový umělec Josef Rataj, který sám v minulosti prošel posttraumatickým syndromem, na nějž je letošní projekt zaměřen.
video: soukromý archiv Josefa Rataje
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:45

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
Sport
26. 1. 2026 18:56
00:42

Unikátní socha v O2 areně. Sparta vzdává hold srdcem i oboustrannými dresy
Domácí
26. 1. 2026 18:24
00:33

Série Up & down Sparta Praha v lize mistrů
Sport
26. 1. 2026 17:56
02:40

Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová
Domácí
26. 1. 2026 17:32
02:06

Ministr Juchelka oznámil zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru
Domácí
26. 1. 2026 17:10
00:41

Babiš se po jednání vlády prezidentovi omluvil
Domácí
26. 1. 2026 16:58
00:44

Bolestná tečka. Izrael oznámil nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy
Zahraniční
26. 1. 2026 16:52
01:17

Konec vyhrazených míst? Liberec upravuje pravidla pro parkování
Domácí
26. 1. 2026 15:40
01:35

V Opavě začíná obnova Blücherova paláce
Domácí
26. 1. 2026 15:38
00:48

Rowan Atkinson, známý jako Mr. Bean, oslavil 71 let
Společnost
26. 1. 2026 15:24
00:20

Zhudebnili šest odrůd vína. Na koncertu v New Yorku propojí nápoj i s tancem
Domácí
26. 1. 2026 15:18
00:51

Okamurova vila je v mapách označena jako Společnost pro podporu Ukrajiny
Domácí
26. 1. 2026 15:00
02:52

Žalobkyně znovu navrhla Cimickému maximální trest pět let vězení, obhájce pro něj žádá zproštění
Krimi
26. 1. 2026 14:06
00:51

Minneapolisem otřásají protesty po smrti dalšího občana USA
Zahraniční
26. 1. 2026 13:56
01:48

Nebezpečný útěkář z Bohnic dostal sedm měsíců vězení a pětileté vyhoštění z ČR
Krimi
26. 1. 2026 13:48
00:30

Ruské celebrity flámovaly na horách ve Francii
Zahraniční
26. 1. 2026 13:24
00:59

Japonsko bude bez pand, Siao Siao a Lej Lej se vrací do Číny
Zahraniční
26. 1. 2026 12:56
02:45

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat
Domácí
26. 1. 2026 12:34
00:48

Otřes v Číně. Vyšetřují nejvýš postaveného generála
Zahraniční
26. 1. 2026 12:16
01:03:02

INDUSTRIAL: Milan Sedlák - celý záznam
Domácí
26. 1. 2026 12:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.