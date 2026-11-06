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Univerzita měla tutlat problém s olovem ve vodě. Šlo prý o zdraví

Domácí
Vedení olomoucké univerzity čelí kritice za to, že tutlalo problém s olovem uvolňovaným do vody ze starého potrubí v jedné z budov. Šlo o zdraví, tvrdí kritici. Zodpovědný člověk nepodnikl žádné kroky k nápravě ani informování, vše se řeší pozdě. Pravdou ale je, že reálně to pro organismus nebezpečné není. Bude mít liknavost nějaké následky?
video: iDNES.tv
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