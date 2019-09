VIDEO: Úplná uzavírka odřízne Velký Beranov od Jihlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úplná uzavírka odřízne Velký Beranov od Jihlavy

Nevídané dopravní omezení čeká na řidiče a cestující, kteří o víkendu zamíří z Jihlavy do Velkého Beranova nebo opačným směrem. Frekventovaná silnice II/602 bude totiž v úseku dlouhém 655 metrů od zítřka do pondělí zcela uzavřena. Výrazné omezení bude platit i pro linky MHD, které až do pondělního večera nebudou zajíždět do Malého ani Velkého Beranova. Objízdná trasa pro vozidla povede přes dálnici D1, kde budou řidiči v daném úseku osvobozeni od dálničního poplatku

video: Kraj Vysočina