„Uráží nás to, čelíme tlaku.“ Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky

Domácí
Herec a spoluzakladatel skupiny D Ondřej Vetchý mimořádně promluvil ohledně prověřování vojenskou policii. Tomu skupina D čelí od minulého týdne kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis. „Kolem skupiny D v posledních dnech znovu zesílil obrovský tlak proti nám, který pociťujeme od samotného vzniku,“ uvedl Vetchý ve videu, který skupina zveřejnila na sociální síti X.
video: X / @DronyNemesis
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

05:39

Turek by se ke kauzám měl postavit jako chlap, řekl Pavel
Domácí
15. 12. 2025 19:32
01:34

„Uráží nás to, čelíme tlaku.“ Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky
Domácí
15. 12. 2025 19:16
01:10

Naše jednání nejsou nikdy jednoduchá, řekl Zelenskyj
Zahraniční
15. 12. 2025 18:28
00:48

Ukrajinské podvodní drony poprvé zničily ruskou ponorku
Zahraniční
15. 12. 2025 17:52
00:54

Poškozená žena popisuje svá zranění, která jí měla způsobit Saudková
Krimi
15. 12. 2025 17:36
00:55

Z bývalé slévárny v Liberci je kreativní centrum
Domácí
15. 12. 2025 17:28
01:44

Dnešní dnem skončila klimatická krize, řekl Macinka
Domácí
15. 12. 2025 17:08
02:45

Rozzuření fanoušci zlikvidovali stadion v Indii kvůli Messimu
Zahraniční
15. 12. 2025 17:06
00:51

Z její strany to byl cílený útok, řekla u soudu Sára Saudková o jednání poškozené rivalky
Krimi
15. 12. 2025 16:56
02:06

Českou republiku bude na Radě minisrů životního prostředí zastupovat Slovensko, řekl Macinka
Domácí
15. 12. 2025 16:50
00:51

Tunel Homole má proražené obě roury
Domácí
15. 12. 2025 16:48
00:28

Karel Brückner se proměnil v betlémskou osobnost
Domácí
15. 12. 2025 16:14
02:02

Klikatou cyklostezku v Hradci navrhli kvůli tůni, pak ji však zasypali
Domácí
15. 12. 2025 15:52
02:08

Ministr Bednárik chce prioritně řešit financování dopravních staveb
Domácí
15. 12. 2025 15:24
08:23

Chceme okamžitě řešit ceny elektřiny, řekl Havlíček
Domácí
15. 12. 2025 14:52
01:50

O důvěru by měla žádat vláda v plném složení, včetně Turka, řekl Macinka
Domácí
15. 12. 2025 14:04
00:28

Při úhybném manévru žena dostala smyk
Krimi
15. 12. 2025 13:56
01:53

Sestřih zákroků českého brankáře Jakuba Dobeše v utkání proti Edmontonu
Sport
15. 12. 2025 13:52
01:36

Další rána pro Louvre. Zaměstnanci stávkují
Zahraniční
15. 12. 2025 13:04
00:57

Podzemní parkoviště v Horácké aréně je volné jen, když se nekoná žádná akce
Domácí
15. 12. 2025 12:58

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.