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Opozice se obrací na Ústavní soud kvůli snaze koalice vzít pravomoc Pavlovi

Domácí
Poslanci a senátoři opozice se rozhodli obrátit na Ústavní soud kvůli změně zákona, který omezuje pravomoci prezidenta. Podle místopředsedy STAN Karla Dvořáka by soud mohl zvážit i předběžné opatření.
video: ČTK
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