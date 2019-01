VIDEO: Ústecké zoologické zahradě hrozí, že přijde o oblíbená zvířata Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ústecké zoologické zahradě hrozí, že přijde o oblíbená zvířata

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem je v tristním stavu a hrozí, že v budoucnu přijde o atraktivní druhy zvířat, jako jsou sloni, nosorožci či orangutani. Aby vypadala jako ostatní zahrady v Česku i zahraničí, bylo by do ní v následujících 15 letech potřeba „napumpovat“ 750 milionů korun. Vyplývá to z generelu pro rozvoj zahrady, který její ředitel Roman Končel představil zástupcům krajského města, jehož je zoo příspěvkovou organizací.

video: iDNES.cz