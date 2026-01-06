Ústečtí strážníci potřebují posily do centra

Domácí
Zájem o práci městského policisty přivedl do Ústí nad Labem pět uchazečů, kteří zvažují profesní dráhu v uniformě. Městská policie Ústí nad Labem otevřela své zázemí zájemcům o službu a nabídla jim možnost nahlédnout na profesi, která kombinuje odpovědnost, každodenní kontakt s lidmi i aktivní podíl na bezpečnosti města.
