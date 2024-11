VIDEO: Úštěk plánuje podpořit sbírku na zvon pro kostel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úštěk plánuje podpořit sbírku na zvon pro kostel

Už přes deset let sbírá Úštěk na Litoměřicku peníze na pořízení zvonu do kostela sv. Petra a Pavla, který dominuje zdejšímu náměstí. Ve veřejné sbírce se zatím podařilo nashromáždit téměř 600 tisíc korun, finanční prostředky však čím dál rychleji ztrácejí hodnotu. Město se proto rozhodlo přispět do ní svými prostředky a zvon chce nechat vyrobit co nejdříve.

