Ústí bude mít „turbo kruháč“
8. 1. 2026 10:08 Domácí
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu, se má v příštích letech přestavět na takzvanou turbo okružní křižovatku, která má více jízdních pruhů a kde se vozidla řadí do příslušných pruhů pro odbočení ještě před kruháčem. Šoférům má přinést úlevu. Řešení v Ústeckém kraji zatím nemá obdoby.
