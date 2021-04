VIDEO: Útočníci bezdůvodně napadli dva chlapce v pražském metru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Útočníci bezdůvodně napadli dva chlapce v pražském metru

Dva bratry, kdy jednomu z nich bylo teprve čtrnáct let, si jako své oběti vybrala skupinka výrostků u výstupu z metra Budějovická. Na záběrech z kamer je vidět, že poškození prošli okolo skupinky mladíků, aniž by si jich jakkoliv všímali. Přesto si je tato skupinka útočníků vybrala a vydala se za nimi. Po pár metrech je dostihli a chtěli po nich, aby si mladíci klekli a odprosili je. To bratři odmítli a následoval útok v podobě bití pěstmi a kopanci. Pak útočníci z místa utekli.

video: Policie ČR