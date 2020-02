VIDEO: Policie dopadla útočníky, kteří napadli muže kvůli alkoholu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie dopadla útočníky, kteří napadli muže kvůli alkoholu

Dva neznámí muži zaútočili na poškozeného, který byl své matce a otci v pátek 14. února v obchodě na Pankráci koupit dárek na Valentýna. Když si muž rovnal nákup do tašky, tak k němu přišli dva muži a chtěli po něm, aby jim koupil flašku, že mají žízeň. To muž odmítl s tím, že takto to nechodí. Jeden z útočníků mu pak přetáhl kapuci přes hlavu a natlačil ho na pult, čímž mu znemožni pohyb. Následně mu rozbil o hlavu žárovku, kterou sebral ze stolu. Druhý z útočníků ho pak kopl a pěstí udeřil do obličeje. Následně oba z prodejny odešli.

video: Policie ČR