Uvítání pro Pavla na komíně? Ale kdeže. Pocta kapitánovi českého průmyslu

Domácí
Když dnes prezident Petr Pavel vjížděl od Svitav do Brněnce, nemohl si nevšimnout obřího nápisu Pavel na komíně bývalé teplárny dávno zkrachovalé textilky Vitka. Nešlo však o originální nápad současného majitele, jak hlavu státu na periferii Pardubického kraje uvítat. Nápis vzdává poctu jiné významné osobnosti českého průmyslu Pavlu Pachovskému.
00:45

Domácí
17. 9. 2025 18:08
