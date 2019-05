VIDEO: Už 15 let létá z Prahy pravidelná linka Praha - Soul Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už 15 let létá z Prahy pravidelná linka Praha - Soul

Jedenáct hodin trvá let mezi Prahou a Soulem. Za patnáct let fungujícího spojení bylo uskutečněno 5600 letů a přepraveno 1,3 milionů cestujících. Na pražském letišti jsme si také mohli prohlédnout Boeing 747-8i Jumbo, který je na tento let v současnosti nasazován.

video: Ivo Helikar, Milan Jedlička, iDNES.cz