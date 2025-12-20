V Bezděkově nad Metují ukázali vítězné sochy pro kostel

Domácí
Průčelí barokního kostela v Bezděkově nad Metují na Náchodsku nejspíš ozdobí sochy jeho patronů sv. Prokopa a sv. Vintíře. Niky byly vždy prázdné, ale k 300. výročí to chce obec změnit. Do soutěže na nové sochy se zapojilo 59 umělců. Porota vyzdvihla práci třeboňského sochaře Davida Turečka.
video: iDNES.tv
Sdílet video

