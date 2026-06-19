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V Bílině otevřeli muzeum slavné kyselky

Domácí
Slavnou minulost i aktuální zajímavosti představuje nově otevřené Muzeum Bílinské kyselky v Bílině na Teplicku. Expozice přibližuje nejen historii lázeňského pramene Bílinská kyselka, ale i širší příběh severočeských léčivých pramenů, lázeňství, technického dědictví a podnikání, které z bílinské vody vytvořilo značku známou i daleko za hranicemi země.
video: iDNES.tv
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